В Тольятти на заводе дверей ООО «Феррони» выявили множество нарушений противопожарного законодательства

Эксперты указали, что могло послужить технической причиной пожара. Фото: прокуратура Самарской области

В Самарской области прокуратура в суде защищает права работников ООО «Феррони Тольятти», где в мае 2023 года произошел сильный пожар. На заводе дверей обнаружили множество нарушений требований противопожарного законодательства.

— В ходе проверки соблюдения требований трудового законодательства обнаружили приказ об объявлении простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя. Объявление простоя незаконно и необоснованно, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Все дело в том, что согласно акту проверки ГУ МЧС России по Самарской области, ООО «Феррони Тольятти» функционировало со множеством нарушений требований противопожарного законодательства. Эксперты указали, что могло послужить технической причиной пожара.

Один из вариантов – горение возникло от теплового проявления электрического тока, который образовался из-за аварийного пожароопасного режима работы электропроводки или электрооборудования. А другая возможная причина – пожар произошел в результате воспламенения взвешенной в воздухе пыли порошковой краски, которую использовали в технологическом процессе в момент обнаружения первых признаков пожара.

В связи с этим отмечается, что если бы «Феррони» соблюдало противопожарное законодательство, то последствий пожара и простоя можно было избежать. Именно поэтому простой, который объявили на предприятии по причинам, не зависящим от работодателя, незаконен и необоснован.

Прокуратура Комсомольского района потребовала у директора предприятия отмены приказа, но организация с протестом не согласилась. После этого прокуратура обратилась в районный суд Тольятти. Она требует признать приказ незаконным, а период простоя считать возникшим по вине работодателя.

Также иск включает в себя требование обязать общество произвести работникам, в том числе бывшим, перерасчет платы за отработанный период в простое в размере не менее двух третей средней заработной платы работника.

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