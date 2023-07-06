Полиция и ОМОН провели рейды в цыганском поселке в Самаре

В ходе рейдов был выявлен ряд нарушений Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские и ОМОН провели рейды по нарушению миграционного законодательства в Самаре. Мероприятие прошло в Красноглинском районе на улице Красной. Его итоги озвучили в региональном ГУ МВД.

– Полицейские проверили документы более чем у 30 граждан одной из народностей, проживающих, в том числе, в незаконных постройках. Они также проверили серийные номера велосипедов, обнаруженных на улице. Территория поселения была обследована при помощи служебных собак на наличие запрещенных веществ, – рассказали в ГУ МВД по региону.

В рамках рейда энергетики обнаружили незаконное подключение в электросетям. Нарушения были ликвидированы.

Еще 20 правонарушений обнаружили полицейские. Так, 15 человек проживал в РФ без паспорта, еще пятеро незаконно находились и работали в стране.