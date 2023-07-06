Прокуратура требует признать недействительным продажу здания с людьми в Самаре

при заключении договора были нарушены требования гражданского законодательства. Фото: СУ СК по Самарской области

Прокуратура Самарской области требует в суде признать недействительным договора купли-продажи здания, который расположен на территории санатория имени Чкалова на 9 просеке в Самаре. Напомним, его продали вместе с людьми.

— 7 апреля 2023 года ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова» заключил с ООО «ПРОПЕРТИ БЮРО» договор купли-продажи земельного участка и нежилого здания за 34 миллиона рублей, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Однако прокурорская проверка показала, что при заключении договора были нарушены требования гражданского законодательства. В якобы нежилом здании были люди, у которых сохранялось право пользования жилыми помещениями.

Всего 17 зарегистрированных по указанному адресу человек долгое время проживают в проданном здании. Они вселились и проживали там в соответствии с волей собственника ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова».

В связи с этим прокуратура предъявила в Промышленный районный суд Самары в интересах жителей иск о признании о договора недействительным.

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