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НовостиОбщество6 июля 2023 5:15

Суд обязал властей Самары снести 3 аварийных дома в Куйбышевском районе

Сейчас в помещениях никто не проживает
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В ситуацию вмешалась прокуратура

В ситуацию вмешалась прокуратура

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре суд обязал мэрию снести три аварийных дома. С соответствующим иском обратилась прокуратура. Информацию сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Все дома находятся в Куйбышевском районе. Они расположены по адресам: ул. Лысвенская, 18, ул. Рижская, 3, ул. Воздушного Флота, 3. Здания были признаны аварийными и подлежащими сносу. Жильцов расселили, однако работы так и не начались.

В результате прокуратура обратилась в суд с заявлением, в котором потребовала обязать департамент управления имуществом Самары организовать работы по сносу домов и расчистке территории от строительного мусора. Требования были удовлетворены.