В Самарской области сын решил заступиться за мать и ударил ее сожителя ножом

Экспертиза показала, что здоровью мужчины причинен тяжкий вред. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 23-летний парень решил заступиться за свою мать перед ее сожителем и ударил мужчину ножом. Теперь молодого жителя Кинеля ждет суд.

— Утром 2 июля этого года в дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 30-летнего мужчины. У него было проникающее ножевое ранение грудной клетки, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Житель Кинеля смог обратиться за помощью к своим соседям. «Скорая помощь» прибыла в многоквартирный дом на улице Украинской. Как выяснилось, мужчина жил в квартире 41-летней жительницы Кинеля, а когда женщина разорвала с ним отношения, категорически отказался съезжать.

Из-за этого во избежание конфликтов женщина временно переехала к бывшему мужу. Разобраться с сожителем решил ее 23-летний сын. В процессе разговора молодой человек ударил мужчину ножом. По словам парня, он не совладал с эмоциями, испугался и уехал домой, где его и задержали.

Экспертиза показала, что здоровью мужчины причинен тяжкий вред. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Сейчас парень заключен под стражу.

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