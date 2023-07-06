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НовостиОбщество6 июля 2023 5:49

Самарские приставы обязали застройщика устранить нарушения в новостройке

Недочеты были выявлены в соседней области
Валентина ПОЛИКАРПОВА
С жалобами обратилась владелица одной из квартир

С жалобами обратилась владелица одной из квартир

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные приставы Октябрьского района Самары обязали застройщика устранить нарушения в новостройке, которая была возведена в соседней области. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

С жалобами обратилась хозяйка одной из квартир. Она сообщила, что в детской промокает и промерзает стена, в углу образовывается плесень и во всей квартире недопустимо холодные полы. Женщина просила компанию устранить недочеты, но работа была выполнена не до конца. Тогда пострадавшая направила заявление в суд.

– Суд обязал застройщика безвозмездно провести работы по утеплению тамбура в местах, где отсутствует утеплитель согласно проекту, – пояснили в ГУФССП по региону.

Работы были выполнены только после вмешательства приставов и взыскания исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Сейчас нарушения устранены.