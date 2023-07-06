Власти Самары объединили детские сады № 240 и № 133 в Советском районе

Вновь образованное учреждение будет называться «Детский сад комбинированного вида № 240». Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Советском районе Самары решили реорганизовать детские сады комбинированного вида № 240 и № 133. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации 29 июня.

Это делается в целях оптимизации системы образования Самары. Судя по документам, детский сад № 133, который находится на Балхашском проезде, 4а, присоединится к МБДОУ «Детский сад № 240» на Балхашском проезде, 4.

Вновь образованное муниципальное учреждение будет называться МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 240» и будет находиться на на Балхашском проезде, 4. Также к нему переходят права и обязанности присоединенного детского сада.

В качестве причины реорганизации указывается, что отсутствует экономическая целесообразность ведения однородной деятельности двумя муниципальными учреждениями. Напомним, ранее по той же причине реорганизовали детские сады № 172 и № 338.

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