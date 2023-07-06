В Тольятти «попавшая в ДТП соседка» оставила пенсионерку без 100 тысяч рублей и кнопочного телефона

Сейчас в ситуации разбирается полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

93-летняя жительница Тольятти поплатилась за свою доверчивость. Старушка поверила мошенникам и осталась без телефона и крупной суммы денег. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Выяснилось, что пенсионерке позвонила неизвестная, которая представилась ее соседкой. Женщина сообщила, что попала в ДТП и теперь ей нужна дорогая операция. Она попросила у старушки денег в долг и телефон для связи с родными.

Пострадавшая передала кнопочный телефон и 100 тысяч рублей. Только после этого она дошла до родных соседки и узнала, что с ней все в порядке. Она обратилась в полицию. В настоящее время по ф