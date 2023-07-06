Тольяттиазот потратил на развитие системы охраны окружающей среды в 2022 году больше 194 млн рублей

ТОАЗ проводит программы, которые направлены на снижение сброса сточных вод и количества выбросов в атмосферу.

«Тольяттиазот» опубликовал ежегодный отчет с итогами природоохранной деятельности за 2022 год. В документе представили основные экологические аспекты производства предприятия и объем финансирования мероприятий по охране окружающей среды. В 2022 году ТОАЗ проводил программы, которые направлены на снижение сбросов сточных вод, количества выбросов в атмосферу и размещения твердых отходов. Замеры делали на 169 источниках, для этого задействовали специальные лаборатории.

- В 2022 году «Тольяттиазот» реализовал проекты, которые стали возможностью еще раз продемонстрировать на конкретных примерах свою экологическую ответственность, в основе которой лежат рациональное природопользование, охрана окружающей среды и экологическая безопасность, - отмечает гендиректор ПАО «ТОАЗ» Анатолий Шаблинский. - В 2023 году ТОАЗ также концентрирует усилия на проектах, реализация которых будет способствовать обеспечению стабильной работы и надежности производства, а также уменьшению углеродного следа предприятия.

Чтобы снизить экологические риски «Тольяттиазот» модернизирует оборудование и реализует программу энергоэффективности, это уже позволило улучшить качество сточных вод и сократить потребление электричества. 27,6% вырабатываемого во время производства аммиака углекислого газа используют на производстве углекислоты и карбамида. Эту цифру собираются увеличить еще на 12% (т.е. до 39%), когда заработает третий агрегат карбамида ТОАЗа.

На развитие системы охраны окружающей среды в прошлом году предприятие потратило больше 194 млн рублей.