Ларек с шаурмой вспыхнул в Жигулевске ночью 6 июля 2023 года

Причина пожара устанавливается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 6 июля 2023 года, в Самарской области произошел пожар. В Жигулевске вспыхнул ларек, в котором продавали шаурму. Информацию о происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, ЧП случилось в 1:23 в микрорайоне В-1, напротив дома №27. Торговый павильон загорелся на площади 50 квадратных метров. На место происшествия были направлены пожарные службы.

– На месте возгорания работали 2 ств. «Б», 2 звена ГДЗС. На тушение было задействовано три единицы техники и 10 человек. В 1:40 пожар был локализован, в 1:42 – ликвидирован, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Причину пожара предстоит установить специалистам.

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