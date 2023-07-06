Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2023 7:20

В Самаре преступника задержали в зале суда за неадекватное поведение

Задержанный оказался жителем Оренбургской области
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Мужчина находился в федеральном розыске

Мужчина находился в федеральном розыске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Оренбургской области был задержан во время суда в Самаре. Причиной задержания стало его поведение. Подробности сообщили в управлении Росгвадрии по Самарской области.

Все случилось, когда экипаж находился на маршруте патрулирования. Около 10:30 к сотрудникам Росгвардии обратились дежурные. Они сообщили что в одном из судов требуется помощь – в здании находится посетитель, который отказывается его покинуть.

Росгвардейцы задержали нарушителя. Оказалось, что перед ними – 39-летний житель Оренбургской области, который находится в федеральном розыске. Он скрывался от исполнительных работ. Сотрудники Росгвардии передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.