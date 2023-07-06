В Самаре преступника задержали в зале суда за неадекватное поведение

Мужчина находился в федеральном розыске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Оренбургской области был задержан во время суда в Самаре. Причиной задержания стало его поведение. Подробности сообщили в управлении Росгвадрии по Самарской области.

Все случилось, когда экипаж находился на маршруте патрулирования. Около 10:30 к сотрудникам Росгвардии обратились дежурные. Они сообщили что в одном из судов требуется помощь – в здании находится посетитель, который отказывается его покинуть.

Росгвардейцы задержали нарушителя. Оказалось, что перед ними – 39-летний житель Оренбургской области, который находится в федеральном розыске. Он скрывался от исполнительных работ. Сотрудники Росгвардии передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.