Женщина на иномарке врезалась в отечественную легковушку в Самарской области

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 5 июля, в Самарской области произошло ДТП, в результате которого автомобилистка попала в больницу. В Отрадном 35-летняя женщина за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero врезалась в «ВАЗ-217230».

— Авария произошла в районе дома № 22 по улице Московской. Там на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог женщина столкнулась с отечественной легковушкой, — рассказали в ГУ МВД по самарской области.

За рулем «ВАЗ-217230» был 20-летний водитель, он ехал по улице Московской со стороны улицы 1-й Северный проезд в направлении улицы Мира. В результате ДТП пострадала автомобилистка. С места происшествия женщину госпитализировали в лечебное учреждение.

В каком состоянии она находится, пока неизвестно. В настоящий момент полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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