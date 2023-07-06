Рост экономики в Самарской области опередил другие регионы РФ

Рост был зафиксирован в различных отраслях Фото: правительство Самарской области

Экономика Самарской области растет темпами, опережающими другие регионы. Об этом стало известно на совещании в региональном правительстве. За пять месяцев 2023 года рост был зафиксирован в разных отраслях.

Индекс промышленного производства вырос на 8,3% в сравнении с прошлым годом. Это значение выше, чем в большинстве других регионов страны. Отличные результаты продемонстрировала отрасль машиностроения – рост 146% к базе прошлого года. За это время АвтоВАЗ выпустил 100 027 автомобилей. Это на 41 765 машин больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Рост был также зафиксирован в таких отраслях, как производство машин и оборудования (189%), электротрансформаторов (76%), химических и минеральных удобрений (41%), пластмассовых изделий (22,5), лекарств (10%). А объем строительных работ составил 111,1% к январю – маю 2022 года.

– Экономика региона сохраняла устойчивость в период пандемии, а динамика ее развития за первые пять месяцев текущего года говорит о том, что предприятия успешно адаптируются к текущим условиям. Западные санкции, безусловно, оказывают определенное влияние на экономику, но это влияние уменьшается, – подвел итог председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.