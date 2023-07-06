В Самаре хоронят экс-невестку миллионера, которой перерезали горло

На прощание с девушкой пришло большое количество людей Фото: Наталья АРТЯКОВА

В четверг, 6 июля 2023 года, в Самаре простились с экс-невесткой миллионера, которой перерезали горло. Напомним, Екатерину К. жестоко убили вечером 3 июля. Тело с перерезанным горлом выбросили прямо на дорогу из ее собственного черного джипа. Жуткая трагедия вызвала широкий общественный резонанс. На прощание с девушкой пришло большое количество людей.

– На похоронах было много народу и шикарных венков. Присутствовали молодые девушки. Все плакали, – поделились с «КП-Самара» местные жители.

Напомним, машину погибшей нашли почти сразу – убийца бросил ее и скрылся. А ночью задержали и предполагаемого преступника. Им оказался житель Татарстана Амирханз Г. По версии следствия он притворился покупателем машины, которую Катя выставила на продажу. Недавно подозреваемому избрали меру пресечения.

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