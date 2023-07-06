Большинство жителей Самары знают о плане действия в случае пожара на работе

Только 8% не знают план действия в случае пожара в рабочем помещении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, 92% работников Самары четко знают, как действовать в случае пожара на работе. А 58% горожан регулярно участвуют в учебных пожарных тревогах в своих компаниях.

Из общего количества уверенных в своих знаниях 42% владеют только теорией, а у 50% есть еще и отработанные на практике навыки. Только 8% не знают план действия в случае пожара в рабочем помещении. Отмечается, что чаще всего общее представление имеют женщины, а владеют теорией и практикой мужчины.

Также знание правильного поведения при пожаре растет с увеличением возраста и уровня доходов респондентов. Помимо этого, 82% опрошенных знают, где на работе находятся огнетушители, 76% владеют схемами эвакуации, а каждый шестой точно найдет средства индивидуальной защиты органов дыхания.

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