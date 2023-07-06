Цыганские семьи из Самарской области покупали похищенных детей

Преступники продали двух мальчиков в возрасте 3 и 7 лет, а также 10-месячного ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Скандальная история с участием цыган произошла в Самарской области. Их уличили в покупке детей, которые были похищены в Ростовской области. Информацию сообщили в СУ СК по региону.

Все случилось в 2021 году. Двое жителей города Шахты и житель Воронежской области решили похищать детей у многодетных матерей, у которых было туго с финансами. Цель похищения – продажа.

– Обвиняемые сообщали матерям, что малышей якобы нужно передать органам опеки из-за ненадлежащих условий содержания и проживания детей, после чего заставляли их подписать документы. Потерпевшие доверяли одной из обвиняемых, поэтому соглашались на передачу своих детей злоумышленникам, – информирует СУ СК по Ростовской области.

В результате был похищен 10-месячный малыш из поселка Углеродский и двое мальчиков 3 и 7 лет из поселка Тополевый. Их продали в цыганские семьи Самарской, Свердловской и Ульяновской областях.

По данным СУ СК, преступников уже поймали, в ближайшее время они предстанут перед судом. Малыши вернулись к родителям.