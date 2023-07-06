Жителям Самары напомнили, как нужно вести себя на воде

Также в местах массового купания людей запрещено рыбачить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары напомнили о правилах поведения на воде в период летних отпусков и каникул. Об этом сообщили в городской администрации.

Отмечается, что в основном несчастные случаи происходят из-за несоблюдения правил поведения на воде, купания в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдения правил движения маломерных судов. Поэтому купаться разрешено только в оборудованных местах.

Не следует допускать переохлаждения и перегрева тела, и нужно уделять повышенное внимание детям. Отдыхающим на воде запрещается прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно водоема, заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы.

Также не рекомендуется устраивать в воде опасные игры, далеко отплывать от берега на надувных средствах, кататься на самодельных плотах, пить алкоголь на пляже. Нельзя подавать ложные сигналы тревоги, бросать в воду банки, стекло, другие опасные предметы, подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам. Также в местах массового купания людей запрещено рыбачить.

В случае чрезвычайной ситуации и нужды в помощи можно обратиться в поисково-спасательную службу Самарской области (992-99-99), в службу спасения (01, 101, 112), в единую дежурно-диспетчерскую службу Самары (930-81-12), в поисково-спасательный отряд Самары (930-56-79), а также в скорую медицинскую помощь (03, 103).

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