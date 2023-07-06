Жительниц Самарской области обучат развитию своего бизнеса

Набор в проект уже открыт. Фото: министерство экономразвития Самарской области

Женщины Самарской области смогут научиться совмещать развитие своего дела с заботой о семье. Сделать это можно будет в рамках программы «Мама-предприниматель-2023», которая вновь стартовала в регионе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

– Женский бизнес – особая категория предпринимательства, с особым подходом к ведению дел. С помощью программы «Мама-предприниматель» мы поможем участницам уверенно заявить о себе в бизнесе, начать свой предпринимательский путь и наметить первые шаги развития, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Набор в проект ведут Минэкономразвития региона и центр «Мой бизнес». Соорганизаторами программы являются Фонд «Наше будущее», АО «Корпорация МСП». Участниц ждет общение с опытными экспертами, поддержка специалистов. Партнерами программы являются компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH. Генеральный партнер – маркетплейс Wildberries.

По итогам проекта участницы выйдут в полуфинал, где представят свои проекты. Региональный этап пройдет 4 октября. Победительница конкурса получит грант на реализацию своей идеи и сможет побороться за 1 млн. рублей в федеральном этапе программы.

Подать заявку на участие можно до 13 сентября на сайте мамапредприниматель.рф. Обучение пройдет с 25 по 29 сентября в трех городах региона: Самаре, Тольятти и Сызрани.