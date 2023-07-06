Жителям Самары рассказали правила пользования смартфонами в жару

В случае если телефон уже раскалился, ему можно оказать первую помощь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты МегаФона рассказали жителям Самары, как правильно пользоваться смартфонами в жаркую погоду. Отмечается, что больше всего от перегрева страдают аккумуляторы. Так, важно не оставлять гаджет на солнце, особенно в закрытой машине. Рекомендуется на жаре закрывать ненужные приложения, которые работают в фоновом режиме, не загружать большие файлы, отключите модуль Wi-Fi.

Все это связано с тем, что чем меньше операций выполняет процессор устройства, тем ниже будет его температура. Также лучше сделать минимальной яркость экрана минимальной, тогда заряд телефона на жаре продержится дольше.

В случае если телефон уже раскалился, ему можно оказать первую помощь. Для этого нужно снять чехол и защитную пленку, отключить от зарядки, если стоит на ней, положить в прохладное место и какое-то время не пользоваться. Но нельзя остужать смартфоны в холодильнике, при помощи льда или воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Самары напомнили, как нужно вести себя на воде

В основном несчастные случаи происходят из-за несоблюдения правил поведения (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.