В Самаре рассмотрели эскизы будущего памятника СВО, который появится в парке Победы

Все эскизы были рассмотрены на заседании комиссии Фото: администрация Самары

1 июля 2023 года завершился прием предложений эскизов, описаний и идей будущего памятника СВО, который появится в Самаре. Всего поступило 17 заявок, в том числе от от скульпторов и скульптурных мастерских из Москвы, Самары, Новокуйбышевска, Оренбурга. В четверг, 5 июля, предложения были рассмотрены в мэрии.

– Большинство склоняется к тому, что в центре общей композиции должен быть герой СВО. Информационные пилоны, расположенные вокруг него, расскажут о единстве народа, о тех, кто сейчас поддерживает и ждет в тылу, – рассказала директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Инна Жичкина.

Сейчас работа по выработке единой концептуальной линии продолжается. Напомним, памятник появится в парке Победы. Его планируется установить в 2023 году.