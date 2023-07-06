В Тольятти неизвестный на светлом автомобиле сбил 8-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

Сейчас водителя ищут оперативники Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские ищут очевидцев ДТП, которое произошло в Тольятти в среду, 5 июля 2023 года. Неизвестный сбил ребенка и скрылся. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла в 20:00 в арке дома №1 на бульваре Гая. Водитель, предположительно, на светлом автомобиле, сбил 8-летнюю девочку, которая шла по тротуару. После этого он скрылся с места ДТП, не оказав помощи пострадавшей. Девочка самостоятельно добралась до дома, откуда вместе с мамой уехала в больницу. Медики госпитализировали ребенка с травмой головы.

Сейчас оперативники ищут горе-водителя.

– Ночью, после того, как поступила информация о ДТП, сотрудники осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев аварии. Работа по розыску скрывшегося водителя продолжается, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Всех, кому что-либо известно о водителе, просят обратиться по номеру 8(8482)22-80-05, 8(8482) 93-60-61, 8(8482)93-60-60, 102 или по адресу: г. Тольятти, ул. Льва Толстого, 39, кабинет № 14.

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