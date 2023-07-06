В Самарской области разыскивают вора 262 пачек сигарет в клетчатой рубашке

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти 1 июня 2023 года представитель одного из магазинов сообщил о ночной кражи. В торговом зале павильона на улице Автостроителей мужчина похитил 4 тысячи рублей и 262 пачек сигарет. Общий ущерб превысил 40 тысяч рублей.

— Кража попала на запись с камер видеонаблюдения. Сначала мужчина просто осматривался, а затем воспользовался отсутствием продавца, зашел за прилавок, забрал из кассы деньги и похитили сигареты, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают разыскивать вора и устанавливать все обстоятельства произошедшего. Мужчине на вид 30-40 лет, он худощавого телосложения, ростом 175-178 см, с короткими темными волосами.

В момент кражи он был в рубашке светлого цвета в клетку, светлых шортах до колена, темных кроссовках с оранжевой подошвой, черной кепке. С собой на плече у него была сумка. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-64-35, 30-37-02, 89674929994 или 102.

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