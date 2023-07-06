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НовостиОбщество6 июля 2023 10:29

Самарцы уверены, что государство должно вкладывать деньги в образование и медицину

Эти направления они считают приоритетными
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Горожане также выступили за финансирование правоохранительной деятельности и охраны окружающей среды

Горожане также выступили за финансирование правоохранительной деятельности и охраны окружающей среды

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарцы назвали приоритетные, по их мнению, статьи расходов государства. Лидирующие позиции в списке заняли образование и здравоохранение. Информацию сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

В том, что власти должны тратить деньги на образование и медицину, уверены 58% и 57% самарцев соответственно. 30% выступили за социальную политику, 29% – за национальную экономику.

Каждый четвертый (25%) считает, что нужно субсидировать ЖКХ. На необходимости финансировать национальную оборону и правоохранительную деятельность настаивают 20 и 19% горожан соответственно.

В том, что государство должно в первую очередь финансировать образование, здравоохранение, правоохранительную деятельность и охрану окружающей среды, в основном убеждены женщины. Мужчины, напротив, выступают за национальную экономику и оборону.