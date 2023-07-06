Многие самарцы считают, что стали работать хуже, чем год назад

Самарцы рассказали об эффективности на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Треть жителей Самарской области считают, что стали хуже работать. Сотрудники заметили негативное влияние эмоционального состояния.

По информации платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, 35% опрошенных жителей региона сообщили, что за последний год заметили снижение эффективности на работе. Чаще других таким ощущением делились респонденты в возрасте от 25 до 34 лет, реже – в возрасте от 55 лет. В профессиональном разрезе об ухудшении качества работы говорили представители сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг», «Информационные технологии», «Управление персоналом».

При этом, 24% опрошенных самарцев уверены, что их эмоциональное состояние оказывало позитивное влияние на работу. Об этом чаще говорят сотрудники в возрасте от 18 до 24 лет.