Объем рынка кредитных карт достиг рекордных значений

Объем рынка кредитных карт в России продолжает расти. Своей статистикой поделился банк ВТБ. ПО его оценкам, общий объем портфеля кредитных карт физических лиц по итогам первого полугодия превысит 2,6 трлн рублей, что станет рекордным значением за всю историю рынка в России. С начала года портфель кредитных карт вырос уже на 9%, и до конца года спрос на них продолжит расти.

Банк фиксирует положительную динамику и по числу оформленных кредитных карт, выдав с начала года более 700 тысяч штук, из которых 18% – цифровые. С начала года портфель кредитных карт ВТБ также демонстрирует рост и до конца года он может увеличиться еще - на 14%.

- Тренд 2022 года по росту объемов использования кредитных карт продолжится и в этом году. По итогам первого полугодия общий объем портфеля в данном сегменте показывает рекордные значения. Высокую активность владельцев карт подтверждают и исследования банка. Около 30% россиян-держателей кредиток оплачивают ими покупки несколько раз в месяц, 23% – несколько раз в неделю, 8% используют каждый день, – отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса Тимур Смирнов.