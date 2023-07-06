В первом полугодии объем выдач льготной ипотеки вырос более чем на 10%

Льготная ипотека по-прежнему пользуется популярностью у клиентов, приобретающих недвижимость на первичном рынке. Своей статистикой поделился ВТБ.

По семейной программе в январе-июне 2023 года банк проводил каждую вторую сделку с господдержкой. На втором месте по популярности – «Ипотека с господдержкой-2020».

- Льготная потека по-прежнему выступает основным фактором развития рынка новостроек и главным инструментом поддержки клиентов, приобретающих первичную недвижимость. При этом в первом полугодии мы увидели перераспределение спроса заемщиков на «семейную программу» с «льготной ипотеки для всех», ранее выступавшей драйвером выдач кредитов с господдержкой. Основная причина – модернизация программы в начале года: теперь получить средства по льготной ставке могут все семьи с двумя несовершеннолетними детьми, – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента партнерских продаж ВТБ Евгений Дячкин.

Несмотря на сезон отпусков, на российском ипотечном рынке фиксируется увеличение клиентской активности В июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей, что превысило итоги мая. В результате выдачи ипотеки в целом за первое полугодие достигли 3 трлн рублей. Это более чем на 10% превышает результат января-июня рекордного по спросу 2021 года. Общий объем продаж в июне стал третьим результатом за всю историю выдачи ипотеки в России.

- Основными факторами, подогревающими интерес заемщиков, сейчас выступают широкий выбор объектов недвижимости, увеличение спроса на вторичную недвижимость и индивидуальное жилищное строительство, а также снижение цен на первичном рынке», – добавил Евгений Дячкин.