Аномальная жара до +37 градусов придет в Самарскую область 7 июля 2023 года

В регионе объявлен оранжевый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ближайшие дни в Самарской области будут особенными жаркими. Уже в пятницу, 7 июля 2023 года, в регионе ожидаются аномально высокие температуры воздуха. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– В период с 7 по 11 июля в Самарской области ожидается аномально-жаркая погода с максимальными температурами воздуха +31, +37 градусов. Объявлен оранжевый уровень опасности, – предупреждают синоптики.

Отметим, что ветер при этом будет слабым, неустойчивым, а погода – малооблачной, без осадков.

Аналогичная погода ожидается в Самарской области в начале следующей недели. Правда, по информации синоптиков, во вторник засуха сменится небольшим дождем. Также возможна гроза.

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