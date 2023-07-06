В Самаре автобусы №21 и №41 пустили в объезд из-за ДТП на улице Ташкентской

Общественный транспорт временно следует по другому маршруту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 6 июля 2023 года, в Самаре изменили движение автобусов №21 и №41. Общественный транспорт временно пустили в объезд. Причина – авария с участием постороннего транспорта.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем на пересечении улицы Ташкентская и проспекта Карла Маркса, в направлении остановки «15-й микрорайон». В связи с этим автобусы №21 и №41 временно следуют по ул. Стара-Загора – Березовая аллея.

Ранее стало известно, что в Самаре на три дня перекроют улицу Вольскую. Изменения связаны с ремонтом теплотрассы. Временное перекрытие скажется на движении двух троллейбусов и трех автобусов.

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