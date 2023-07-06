В Самаре восстановление сгоревшего Дома Челышева обойдется в 90 млн рублей

В этом году должны начаться ремонтные работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре Дом Челышева, где произошел крупный пожар в марте 2023 года, планируют восстановить, на это потребуется 90 миллионов рублей. Об этом речь шла на приеме у депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, сообщается на официальном сайте народного избранника.

Проведенная экспертиза окончательно определила стоимость работ, необходимых для полного восстановления всего дома, сгоревших перекрытий, крыши, инженерной инфраструктуры и фасада. Необходимая сумма составила около 90 миллионов рублей.

— Это только первый этап, и всех этих денег, к сожалению, у города нет. Проблема в том, что здание большое. Памятник истории культуры построен по индивидуальному проекту и работы на нем трудоемкие. Проблемы есть, но они решаемы, — отметил Александр Хинштейн.

В этом году должны начаться ремонтные работы, в первую очередь будут восстанавливать сгоревшие и утраченные перекрытия. Напомним, серьезный пожар в историческом доме Челышева в Самаре на улице Красноармейской произошел 22 марта 2023 года поздним вечером.

Предварительной причиной пожара назвали замыкание проводки. Огонь прошелся по верхнему этажу постройки. В результате происшествия пять квартир признали непригодными для проживания. Часть погорельцев были вынуждены съехать, а остальные остались в доме без света, газа и воды.

Огонь уничтожил часть кровли и третий этаж. К счастью, из людей никто не пострадал. Сейчас дом Челышева признан аварийным. Власти намерены вывести его из этого статуса.

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