В Самарской области ликвидировали сразу несколько свалок

Специалисты ликвидировали свалки. Фото: ЦУР

В Самарской области после жалоб местных жителей ликвидировали сразу несколько несанкционированных свалок. Специалисты передали обращения ответственным ведомствам.

По информации ЦУР, свалки ликвидировали на улице Нагорной, также в порядок привели контейнерную площадку на Долотном переулке и на улице 6-ой Радиальной. Судя по предоставленным кадрам, на участках складировали бытовой мусор и отходы, которые образовали несколько «гор». Специалисты очистили и привели в порядок территорию.

Напомним, горожане могут обратиться с проблемой в систему «Инцидент Менеджмент», которая фиксирует сообщения, а специалисты передают их в ведомства и контролируют исполнение.