Жителям Самарской области запретили посещать леса с 6 июля 2023 года

Гражданам, нарушившим правила, придется заплатить штрафы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В четверг, 6 июля 2023 года, в Самарской области начал действовать запрет на посещение лесов. Гражданам запрещено ходить в лесные массивы и въезжать туда на транспортных средствах. Информацию сообщили в региональном правительстве.

– Запрет установлен в связи с высокой пожарной опасностью в лесах Самарской области (IV-V классы пожарной опасности). Он будет действовать до 13 июля 2023 года, – пояснили областные власти.

Нарушения правил будут караться штрафом. Так, гражданам придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, на должностным лицам - от 30 до 60 тысяч рублей. Штраф для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, составляет от

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