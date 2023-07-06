Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП с «Приорой» и «Ларгусом» под Самарой

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в четверг, 6 июля 2023 года, в Самарской области произошла авария, в результате которой пострадали четверо человек. В числе пострадавших – маленькие дети. Информацию о происшествии сообщили очевидцы.

По словам местных жителей, все случилось на трассе М-5, между Прибрежным и поворотом на дорогу, ведущую в сторону Курумоча.

– Столкновение произошло между инкассаторской машиной и «Приорой». На месте работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь, – поделились очевидцы.

В ГУ МВД по Самарской области подтвердили информацию о ДТП. Согласно материалам полиции, на трассе столкнулись «Лада Приора» и «Лада Ларгус». В результате аварии пострадал водитель автомобиля «Ларгус», а также трое пассажиров «Приоры» – 32-летняя женщина, 4-летний мальчик и 3-летняя девочка. Их доставили в больницу.

– Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд транспортных средств, выясняют все обстоятельства произошедшего, – подчеркнули в региональном ГУ МВД.

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