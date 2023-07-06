Патриотический маршрут разработали в селе Самарской области

В школьном историко-краеведческом музее можно отследить историю села. Фото: национальныепроекты.рф

В Кинельском районе Самарской области разработали патриотический маршрут по историческим и памятным местам. Экскурсии уже проводят в селе Георгиевка. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Участники маршрута будут выдвигаться от сельской школы имени участника Великой Отечественной войны Ивана Танчука. Рядом находится «Аллея ветеранов», которая посвящена учителям-участникам Великой Отечественной войны.

Далее предусмотрена остановка в школьном историко-краеведческом музее, где можно отследить историю села с начала XIX века и до наших дней. Во время экскурсии также можно посетить Обелиск Славы, рядом с которым недавно установили пушку-гаубицу.

А после посещения храма в честь Георгия Победоносца, туристы отправились в Дом культуры, где проводился вечер патриотической песни. Патриотический маршрут разработали в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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