В Самаре жители пожаловались на огромную лужу у строящегося бассейна в Куйбышевском районе

Огромная лужа появилась возле бассейна. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители пожаловались на огромную лужу у строящегося бассейна в Куйбышевском районе. Горожане предложили устраивать заплыв.

Очевидцы поделились кадрами огромной лужи в социальных сетях. Прямо возле нового бассейна появилось новое место «для купания». Причина появления водоема пока неизвестно. Скорее всего, на участке скапливается застойная вода. Горожане сняли видео на улице Калининградской на 116 км.

Напомним, строительство бассейна в Куйбышевском районе вышло на финишную прямую. Специалисты провели гидравлические испытания и приступили к облицовке плиткой. Муниципальный бассейн планируют открыть уже в этом году.