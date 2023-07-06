В Самаре на проезжей части загорелся легковой автомобиль

Легковушка загорелась на проезжей части. Фото: "ЧП Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами загоревшегося легкового автомобиля. Происшествие случилось днем в четверг, 6 июля 2023 года.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, легковой автомобиль загорелся прямо на проезжей части на остановке «Промзона». Местные жители и очевидцы несут огнетушители. О причине возгорания пока неизвестно.

Напомним, последствия ее одного пожара обойдутся в 90 миллионов рублей. В Самаре планируют восстановить сгоревший Дом Челышева. Экспертиза окончательно определила стоимость работ, об этом стало известно после приема у депутата Госдумы Александра Хинштейна.