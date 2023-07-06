Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 июля 2023 12:36

В Самаре на проезжей части загорелся легковой автомобиль

Горожане поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
Легковушка загорелась на проезжей части. Фото: "ЧП Самара"

Легковушка загорелась на проезжей части. Фото: "ЧП Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами загоревшегося легкового автомобиля. Происшествие случилось днем в четверг, 6 июля 2023 года.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, легковой автомобиль загорелся прямо на проезжей части на остановке «Промзона». Местные жители и очевидцы несут огнетушители. О причине возгорания пока неизвестно.

Напомним, последствия ее одного пожара обойдутся в 90 миллионов рублей. В Самаре планируют восстановить сгоревший Дом Челышева. Экспертиза окончательно определила стоимость работ, об этом стало известно после приема у депутата Госдумы Александра Хинштейна.