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НовостиОбщество6 июля 2023 12:57

В Самаре планируют ограничить парковку на улице Молодогвардейской

Меры примут, чтобы минимизировать транспортные заторы
Алена ПРОВКИНА
В городе введут ограничения парковки

В городе введут ограничения парковки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют ограничить парковку по улице Молодогвардейской, чтобы уменьшить количество пробок и заторов. Оставлять транспорт теперь нельзя на участке от улицы Вилоновской до улицы Маяковского.

По информации городской администрации, ограничения помогут повысить пропускную способность улично-дорожной сети и уменьшить количество заторов. В связи с принятыми мерами, в исторической части города реализуют первый этап ограничения парковки по улице Молодогвардейской (От улицы Вилоновской до улицы Ульяновской).

Ограничительные меры планируют ввести с 1 августа текущего года. Автолюбителям следует заранее искать место парковки и не создавать аварийных ситуаций.