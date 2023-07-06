В Самаре планируют ограничить парковку на улице Молодогвардейской

В городе введут ограничения парковки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют ограничить парковку по улице Молодогвардейской, чтобы уменьшить количество пробок и заторов. Оставлять транспорт теперь нельзя на участке от улицы Вилоновской до улицы Маяковского.

По информации городской администрации, ограничения помогут повысить пропускную способность улично-дорожной сети и уменьшить количество заторов. В связи с принятыми мерами, в исторической части города реализуют первый этап ограничения парковки по улице Молодогвардейской (От улицы Вилоновской до улицы Ульяновской).

Ограничительные меры планируют ввести с 1 августа текущего года. Автолюбителям следует заранее искать место парковки и не создавать аварийных ситуаций.