Выпускники юридического института Самарского университета вошли в топ-20 в России по уровню зарплат

Вуз занял 12 место в стране. Фото: Самарский университет.

Самарский университет имени Королева попал в топ-20 вузов страны по уровню зарплат молодых специалистов, которые окончили заведение в 2017-2022 годах и заняты в юридической сфере. Рейтинг составил портал Superjob, Самарский университет оказался на 12 месте.

- За год зарплата выпускников Юридического института университета выросла на 2000 рублей и составила 85000 в месяц. Причем, как отмечают составители рейтинга, 70% выпускников после обучения остались работать в Самарской области, - рассказали в Самарском университете.

Лидеры рейтинга по уровню зарплат - Московский государственный институт международных отношений, МГУ и Санкт-Петербургский государственный университет.