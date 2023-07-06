В Самаре работы на Волжском проспекте близятся к завершению

До 1 августа закончат работы в центральной части города. Фото: мэрия

В Самаре продолжается подготовка к следующему отопительному сезону. Работы по перекладке теплотрасс ведется на 18 объектах.

По информации городской администрации, подготовка теплосетей идет в штатном режиме. На данный момент работы финишировали уже на двух объектах в историческом центре – на улице Шостаковича и на пересечении улиц Льва Толстого и Самарской. Помимо этого, к завершению близки работы на Волжском проспекте. Завтра рабочие приступят к заделке вскрытия и в скором времени движение будет открыто.

Помимо этого, в пятницу откроется движение на улице гаражной. В центральной части города работы планируют завершить к 1 августа, сообщил первый замглавы городского округа Самара Владимир Василенко.