«Самара» начнет сезон Единой лиги ВТБ домашними матчами с «Енисеем» и «Зенитом»

Сезон для волжан начнется 30 сентября.

Единая лига ВТБ опубликовала календарь на предстоящий сезон. БК «Самара» начнет его дома двумя матчами – с «Енисеем» 30 сентября и «Зенитом» 5 октября. Обе встречи пройдут во Дворце спорта имени Высоцкого. Завершится регулярный чемпионат для волжан 4 февраля в Перми против «Пармы-Пари».

С действующим чемпионом лиги казанским УНИКСом самарцы сыграют 22 октября в Самаре и 24 декабря в столице Татарстана. Игры с ЦСКА пройдут 8 ноября в Москве и 7 января в Самаре, с «Зенитом» - 5 октября в Самаре и 7 декабря в Санкт-Петербурге.

Напомним, этот сезон «Самара» начнет с новым главным тренером. Команду возглавил хорватский специалист Дражен Анзулович, который до этого возглавлял «Енисей».