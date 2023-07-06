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НовостиСпорт6 июля 2023 13:59

«Самара» начнет сезон Единой лиги ВТБ домашними матчами с «Енисеем» и «Зенитом»

Лига опубликовала календарь на сезон 2023/2024
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Сезон для волжан начнется 30 сентября.

Сезон для волжан начнется 30 сентября.

Единая лига ВТБ опубликовала календарь на предстоящий сезон. БК «Самара» начнет его дома двумя матчами – с «Енисеем» 30 сентября и «Зенитом» 5 октября. Обе встречи пройдут во Дворце спорта имени Высоцкого. Завершится регулярный чемпионат для волжан 4 февраля в Перми против «Пармы-Пари».

С действующим чемпионом лиги казанским УНИКСом самарцы сыграют 22 октября в Самаре и 24 декабря в столице Татарстана. Игры с ЦСКА пройдут 8 ноября в Москве и 7 января в Самаре, с «Зенитом» - 5 октября в Самаре и 7 декабря в Санкт-Петербурге.

Напомним, этот сезон «Самара» начнет с новым главным тренером. Команду возглавил хорватский специалист Дражен Анзулович, который до этого возглавлял «Енисей».