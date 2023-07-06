Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2023 14:01

В Самаре работы по подготовке теплосетей в центре города планируют завершить к 1 августа

На некоторых участках уже скоро откроют движение
Алена ПРОВКИНА
Работы завершат до конца лета. Фото: мэрия

Работы завершат до конца лета. Фото: мэрия

В Самаре продолжается подготовка теплосетей к следующему отопительному сезону. Работы планируют закончить в конце лета.

По информации городской администрации, специалисты ведут работы на 18 объектах, на 2 из которых – на улицах Шостаковиче и на пересечении Льва Толстого и Самарской – подготовка завершена. Также близки к завершению работы на Волжском проспекте. Специалисты планируют закончить работы на объектах в центральной части города до 1 августа 2023 года.

Напомним, в скором времени откроется движение по Волжскому проспекту и на улице Гаражной.