В Самаре работы по подготовке теплосетей в центре города планируют завершить к 1 августа

Работы завершат до конца лета. Фото: мэрия

В Самаре продолжается подготовка теплосетей к следующему отопительному сезону. Работы планируют закончить в конце лета.

По информации городской администрации, специалисты ведут работы на 18 объектах, на 2 из которых – на улицах Шостаковиче и на пересечении Льва Толстого и Самарской – подготовка завершена. Также близки к завершению работы на Волжском проспекте. Специалисты планируют закончить работы на объектах в центральной части города до 1 августа 2023 года.

Напомним, в скором времени откроется движение по Волжскому проспекту и на улице Гаражной.