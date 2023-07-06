Проект Этнопарк Дружбы Народов в Самаре занял почетное 1 место в номинации «Национальное наследие».

Самарская область стала победителем в четырех номинациях премии «Комсомольской правды» в области развития внутреннего туризма и путешествий «Маршрут построен». Это не только награда для тех, кто вносит важный вклад в сферу путешествий, но еще и полный путеводитель по всем самым интересным местам нашей огромной страны. Он открывает настоящую Россию — от Калининграда до Чукотки, от мегаполисов до уютных самобытных деревень, от инновационных кластеров до заповедников с первозданной природой.

В сезон 2022-2023 премия «Маршрут построен» проводится во второй раз. Ее номинанты — это люди, предприятия, учреждения культуры, проекты и бренды, которые делают наши путешествия по родной стране ярче, интереснее и комфортнее. Экспертами премии стали читатели сайта KP.RU и газеты «Комсомольская правда», а также слушатели радио «КП». Они голосовать за номинантов, а компетентное жюри из представителей туристической отрасли, общественных организаций и деятелей культуры выбрало победителей из числа определенных народным голосованием финалистов.

Награждение победителей состоялось 29 июня в редакции «Комсомольской правды» в Москве. Самарская область одержала победу в 4 номинациях премии «Маршрут построен». Проект Этнопарк Дружбы Народов в Самаре занял почетное 1 место в номинации «Национальное наследие». Национальный парк "Самарская Лука" получил 2 место в номинации «Место силы», а проект туристической компании «Шеф Тур» «Жигулевская кругосветка: 300 километров удовольствия» -2 место в номинации «Главный маршрут». 3 место в номинации "Идея года" присудили проекту Николая Шестерина "На байдарках по России". Заявки для конкурса готовил Туристский информационный центр Самарской области.