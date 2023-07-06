Для обеспечения экономики длинными деньгами нужно развивать рынок капитала

На Финансовом конгрессе Банка России прошла сессия «Финансовый рынок России: стратегические вызовы».

В прошлом году финансовый рынок достойно ответил на возникшие вызовы. Сейчас он находится в стадии масштабной трансформации. Эксперты обсудили перспективы развития российского рынка капитала.

Председатель Наблюдательного совета Московской биржи и модератор сессии Сергей Швецов рассказал, что около 20% населения России имеют инвестиции. В условиях ухода иностранных инвесторов источником капитала для экономики могут стать депозиты населения. Он попросил участников встречи рассказать о том, какими они видят инструменты перераспределения этих депозитов в инвестиции.

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин напомнил, что потребность экономики в длинных деньгах измеряется десятками триллионов рублей. У банков такой емкости денег нет, поэтому без развития рынка капитала многие проекты будет сложно реализовать.

- Мы предлагаем несколько инструментов для развития рынка капитала: перезапуск накопительных пенсий; создание условий для корпоративных программ и собственных накоплений; создание своего рынка ПФИ (производных финансовых инструментов) без доминирования иностранных участников; запуск ИИС-3 (нового типа инвестиционного счета); развитие института плавающих ставок; увеличение количества эмитентов ценных бумаг. Еще одна тема — правовые конструкции для инвестиций: траст, личные фонды, фонды частных инвестиций и так далее. Многие инструменты де-юре уже есть, но не работают из-за отдельных недочетов. И их надо точно донастраивать, чтобы большой капитал оставался в России, - сообщил Александр Ведяхин.