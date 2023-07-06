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НовостиПроисшествия6 июля 2023 14:43

В Самаре загорелся дом на улице Ново-Садовой 6 июля 2023 года

Очевидцы поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
Очевидцы заметили возгорание на улице Ново-Садовой. Фото: социальных сети

Очевидцы заметили возгорание на улице Ново-Садовой. Фото: социальных сети

В Самаре вновь стало известно о возгорании дома на улице Ново-Садовой. Дым заметили вечером в четверг, 6 июля 2023 года.

Местные жители опубликовали кадры пожара в социальных сетях. Судя по предоставленным фотографиям, очаг возгорания может быть на последнем этаже здания. Пока нет официальной информации о причинах возгорания. Подробности уточняются.

- Да он уже был сгоревший. Догорает теперь, - сообщают пользователи в комментариях.

Напомним, совсем недавно на улице Ново-Садовой загорелся расселенный дом. Огонь охватил кровлю трехэтажного здания. Пожару присвоили повышенный ранг опасности.