Самарцы пожаловались на начавшуюся реконструкцию бывшего кинотеатра «Россия»

Жильцы не обрадовались началу работ Фото: Евгений ЕГОРОВ

В Самаре приступили к реконструкции здания бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской. На территории планируют разместить молодежный театр.

Строительство и реконструкция объекта обеспокоили местных жителей. По словам жильцов, строители демонтировали детскую площадку, спилили деревья напротив домов. А также перекрыли дорогу, ведущую к больнице. Самарцы, живущие в соседних домах, не обрадовались началу работ и решили написать об этом в социальных сетях.

После жалобы горожане встретились с депутатом госдумы Александром Хинштейном. Вопрос с детской площадкой и освещением решили быстро, жителям пообещали выполнить работы после реконструкции здания.