В Самаре появились подробности о дважды горевшем доме на улице Ново-Садовой

Специалисты ликвидировали возгорание Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре появились подробности о пожаре на улице Ново-Садовой, 167. Расселенный дом вспыхнул во второй раз.

О возгорании сообщили местные жители, которые заметили серый дым над расселенным домом. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области, в Октябрьском районе загорелось неэксплуатируемое строение. Площадь возгорание составила 30 квадратных метров. Пожар локализовали в 17:40, ликвидировать возгорание удалось в 17:59. На участке работали 28 человек.

Напомним, расселенный дом уже горел в апреле текущего года. Огонь охватил кровлю здания. Пожару присвоили повышенный ранг опасности.