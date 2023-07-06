В Самаре директор компании не выплатил сотрудникам более 3,2 млн рублей

Руководитель частично возместил ущерб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре руководитель компании долгое время не выплачивал сотрудникам заработную плату. Он задолжал крупную сумму.

По информации прокуратуры Самарской области, работодатель не выплачивал заработную плату из-за корыстных целей более двух месяцев. Руководитель строительной компании не выплатил 67 сотрудникам на общую сумму 3 миллиона 290 тысяч рублей. Средства направили на хозяйственную деятельность организации.

Подсудимый признал вину в содеянном, раскаялся и частично возместил причиненный ущерб. Подсудимого оштрафовали на 100 тысяч рублей.