Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2023 16:57

В Самаре директор компании не выплатил сотрудникам более 3,2 млн рублей

Руководитель предстанет перед судом
Алена ПРОВКИНА
Руководитель частично возместил ущерб

Руководитель частично возместил ущерб

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре руководитель компании долгое время не выплачивал сотрудникам заработную плату. Он задолжал крупную сумму.

По информации прокуратуры Самарской области, работодатель не выплачивал заработную плату из-за корыстных целей более двух месяцев. Руководитель строительной компании не выплатил 67 сотрудникам на общую сумму 3 миллиона 290 тысяч рублей. Средства направили на хозяйственную деятельность организации.

Подсудимый признал вину в содеянном, раскаялся и частично возместил причиненный ущерб. Подсудимого оштрафовали на 100 тысяч рублей.