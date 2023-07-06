В Самаре мужчина, пытавшийся купить водительские права, предстанет перед судом

Посредника задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель предстанет перед судом за попытку купить водительские права. Его подозревают в посредничестве.

По информации прокуратуры Самарской области, местная жительница обратилась к знакомому и заявила о своем желании получить водительское удостоверение. Знакомый сообщил, что может помочь получить права без сдачи экзаменов за 40 тысяч рублей. Для этого он попросил дать ему 20 тысяч рублей в качестве первой части взятки.

Женщина поняла, что это может быть незаконным и обратилась в отдел по борьбе с коррупцией. Посредника задержали. Уголовное дело направили в суд. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.