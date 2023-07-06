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НовостиОбщество6 июля 2023 18:49

В Самаре проводят профилактические рейды на воде

Специалисты обеспечивают безопасность на объектах
Алена ПРОВКИНА
Специалисты проверили направленные рейды

Специалисты проверили направленные рейды

В акватории реки Самары провели профилактический рейд на воде. Специалисты обеспечивают безопасность на водоемах.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, купальный сезон в самом разгаре и моторных лодок прибавилось. Цель таких мероприятий – выявление нарушений и напоминание правил безопасности, беседа с отдыхающими и напоминание им правил безопасности.

Одни из самых распространенных нарушений – отсутствие регистрации маломерных судов, не пройденный вовремя технический осмотр. За время рейда было проверено порядка 10 судоводителей, но нарушений выявлено не было.