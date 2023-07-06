Депутат Госдумы потребовал проверить законность выдачи гражданства предполагаемому убийце красавицы-блондинки

Депутат Матвеев требует жестко проверять мигрантов при получении паспорта РФ Фото: Наталья АРТЯКОВА

Резонансное убийство Екатерины К., экс-невестки якутского золотодобытчика-миллионера, всколыхнуло не только Самарскую область, но и стало главной темой обсуждения в федеральных СМИ. Вчера, 5 июля 2023 года, под арест на два месяца следствия отправили подозреваемого 21-летнего Амирханзу Г. Молодой человек из семьи таджиков получил российское гражданство только в 2018 году, на суде он потребовал для себя переводчика. Депутат Госдумы Михаил Матвеев решил разобраться в законности выдачи гражданства человеку, который не знает русского языка.

- Направил, как и обещал, запрос в Генпрокуратуру и МВД о законности получения российского гражданства таджиком, перерезавшем горло девушке в Самаре и при задержании, потребовавшем переводчика. Типа моя русский не понимай. Напомню, что знание русского языка является одним из условий получения российского гражданства, - отметил депутат Матвеев.

Россияне возмущены тем, что иностранец получил гражданство РФ, не зная языка. Однако, согласно российскому законодательству, от сдачи экзамена по русскому языку во время оформления гражданства освобождаются некоторые категории граждан, в том числе несовершеннолетние. Амирханзу в момент оформления документов миграционной службе в 2018 году было всего 16-17 лет, а, значит, экзамен на носителя языка он мог не сдавать.