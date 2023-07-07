В Самаре местный житель провел фотосессию залетевшей в квартиру летучей мыши

Горожане отпустили летучую мышь. Фото" Убежище Самара"

В Самаре поделились кадрами неожиданного гостя. В квартиру горожанина залетела летучая мышь в начале июля 2023 года.

Фотографию «гостьи» опубликовали в социальных сетях. Судя по предоставленным кадрам, в квартиру на улице Ташкентской к жителю областной столицы неожиданно залетела летучая мышь. Горожане после небольшой фотосессии сразу отпустили ее на волю. К счастью, мышь не пострадала.

В комментариях пользователи отметили, что также сталкивались с подобным и с трудом выгнали летучую мышь из квартиры. Другие же самарцы подшучивают и радуются, что история закончилась хорошо.